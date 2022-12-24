Игроки «Виннипега» в полном составе поздравили Овечкина с 802-м голом в НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Второй гол Александра позволил ему обогнать Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги. Игроки соперника после окончания матча в полном составе поздравили российского бомбардира с легендарным достижением.

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Напомним, после сегодняшнего дубля Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ до 92 шайб.