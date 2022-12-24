Соседи поздравили Овечкина, вывесив баннер в его честь на воротах перед домом россиянина

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и опередил Горди Хоу в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету россиянина 802 гола, отставание от лидирующего Уэйна Гретцки составляет 92 шайбы.

Соседи Овечкина повесили плакат с поздравлениями на ворота дома россиянина. Фото сделала жена Александра Анастасия Шубская и выложила в свою соцсеть.

Фото: личный архив Анастасии Шубской

Отставание Овечкина от лидирующего в списке снайперов НХЛ Уэйна Гретцки составляет 92 гола.