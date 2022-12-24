Соседи поздравили Овечкина, вывесив баннер в его честь на воротах перед домом россиянина
Поделиться
На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и опередил Горди Хоу в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету россиянина 802 гола, отставание от лидирующего Уэйна Гретцки составляет 92 шайбы.
Соседи Овечкина повесили плакат с поздравлениями на ворота дома россиянина. Фото сделала жена Александра Анастасия Шубская и выложила в свою соцсеть.
Фото: личный архив Анастасии Шубской
Отставание Овечкина от лидирующего в списке снайперов НХЛ Уэйна Гретцки составляет 92 гола.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
10:51
-
10:48
-
10:45
-
10:24
-
09:58
-
09:55
-
09:49
-
09:39
-
09:28
-
09:03
-
08:53
-
08:44
-
08:29
-
08:18
-
07:56
-
07:44
-
07:41
-
07:25
-
07:20
-
07:13
-
07:05
-
06:54
-
06:53
-
06:45
-
06:41
-
06:38
-
06:31
-
06:31
-
06:28
-
06:22
-
06:21
-
06:18
-
06:10
-
06:08
-
06:04
Партнерский контент