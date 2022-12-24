«Приятно стать частью истории, мечта сбылась». Форвард «Вашингтона» о достижении Овечкина
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Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал, что ему приятно быть частью истории. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и опередил Горди Хоу по голам за историю НХЛ. Строум стал ассистентом 801-й шайбы россиянина.
«Это история. Здесь все об этом говорят. Мы понимаем историю игры, и это впечатляет. Приятно за этим наблюдать, но ещё интереснее быть частью этого. Моя мечта сбылась, если честно», — цитирует Строума The Athletic.
Напомним, отставание Овечкина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы. В прошедшем матче на счету россиянина также результативная передача. Недавно россиянин стал лидером по броскам в створ ворот за всю историю НХЛ.
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