Лавиолетт рассказал, почему сразу не выпустил Овечкина, когда «Виннипег» снял вратаря

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, почему не выпустил российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина сразу, как только «Виннипег» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Первые полторы минуты россиянин провёл на скамейке запасных, прежде чем забить гол в пустые ворота.

«Мы с Алексом обсудили и решили, что не будем рушить привычный порядок выхода пятёрок на лёд. Из-за нашей игры в меньшинстве в концовке матча я не выпускал Овечкина на лёд почти целых четыре минуты. Я стал использовать только три звена. Он был частью этой ротации и в итоге забил гол в пустые ворота, как это уже случалось много раз», — цитирует Лавиолетта The Athletic.

Напомним, Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов лиги за всю историю. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.