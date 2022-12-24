Борис Михайлов — Овечкину: не прекращай забивать! Нет сомнений, что обгонишь Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поздравил российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ. Россиянин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу по голам за всю историю НХЛ. Сейчас на счету Овечкина 802 гола.
«Счастлив за Сашку! Легенда НХЛ! Обогнал другую легенду — Горди Хоу. Парень вышел на единоличное второе место по голам в НХЛ. Только поздравления. Пожелаем здоровья и продолжать в том же духе, чтобы Россия гордилась. Удачи и удачи. Не прекращай забивать! Уверен, что догонишь и обгонишь Гретцки. Нет никаких сомнений», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
- 24 декабря 2022
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