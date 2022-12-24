Овечкин — о травме Карлсона: отстойно, что он пострадал, все наши мысли сейчас с ним

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сожалеет, что защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон получил травму. После броска хоккеиста «Виннипега» шайба угодила в голову игроку обороны столичного клуба, после чего он был госпитализирован.

«Отстойно, что Карли пострадал. Весь третий период ребята думали о нём и переживали о том, как он себя чувствует. Я надеюсь, что с ним всё будет в порядке. Я не знаю, что с ним происходит прямо сейчас, но все наши мысли с ним», — цитирует Овечкина The Athletic.

Напомним, Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов лиги за всю историю. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.