Мама Овечкина поделилась эмоциями от выхода сына на второе место в списке снайперов НХЛ

Татьяна Николаевна Овечкина, мама капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделилась эмоциями от выхода сына на второе место в списке снайперов НХЛ. Россиянин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и опередил Горди Хоу по голам в НХЛ. Сейчас на счету Александра 802 шайбы в лиге.
«Хороший матч, «Вашингтон» победил, молодцы. Конечно, мы с папой Саши смотрели игру. Очень довольны, праздничная церемония тоже получилась очень красивой. Сашка – молодец, что превзошёл очередное достижение. Мы рады, что болельщики к нему так хорошо относятся, в том числе и наши, которые его всегда поддерживают, болеют за него. Желаю продолжать болеть и аплодировать в том же духе! После игры как обычно созвонились с сыном, поздравили друг друга, у нас это традиция. Мы всегда общаемся», – сказала Овечкина в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, отставание Овечкина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
- 24 декабря 2022
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