Мама Овечкина предположила, поздравит ли Лионель Месси сына с очередным достижением в НХЛ

Татьяна Николаевна Овечкина, мама капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, предположила, поздравит ли футболист Лионель Месси сына с очередным достижением в НХЛ. Россиянин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и опередил Горди Хоу по голам в НХЛ. Сейчас на счету Александра 802 шайбы в лиге.



«Поздравит ли сына с этим достижением любимый футболист Александра – Лионель Месси? Не знаю. Поздравит – значит поздравит, хорошо. Посмотрим», – сказала Овечкина в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, несколько лет назад Овечкин и Месси делали совместное фото в раздевалке «Вашингтона». Недавно столичный клуб поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу, прикрепив эту фотографию.

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