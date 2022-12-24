Вратарь «Вашингтона»: невероятная честь быть частью достижений Овечкина

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен поделился эмоциями от очередного достижения российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов лиги за всю историю. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы.

«Это невероятная честь быть частью всего этого. Когда я подписал контракт с «Вашингтоном», получив шанс сыграть с Алексом Овечкиным, я подумал, что это самая крутая вещь в мире. Никогда за миллион лет я бы не подумал, что буду частью этого. Но быть здесь и видеть воочию, какой он крутой парень и какой великолепный хоккеист, я просто очень счастлив за него», — цитирует вратаря The Athletic.

Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.