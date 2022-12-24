The Athletic: Овечкин уже должен считаться величайшим снайпером всех времён

Журналист The Athletic Лукас Вииз сделал любопытные статистические выводы, согласно которым российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уже может считаться величайшим снайпером НХЛ.

«Овечкину 37 лет, и он проводит свой 18-й сезон в НХЛ, однако по-прежнему остаётся одним из самых результативных снайперов лиги. В сезонах из 82 матчей Овечкин каждый раз забивал как минимум 30 голов. Он – девятикратный обладатель «Морис Ришар Трофи», девять раз забивал 50 голов за сезон, поравнявшись с Гретцки и Босси. В свой 13-й сезон в лиге он завоевал свой первый Кубок Стэнли. Сейчас, когда звезда играет на закате карьеры, остаётся вопрос: станет ли Овечкин лучшим снайпером НХЛ всех времён?

За 35 матчей в этом сезоне Овечкин забил 22 гола – он идёт по графику 49 голов за сезон. Если он сохранит этот темп, то к следующему сезону будет всего лишь в 65 голах от Гретцки.

Эпоха играет важную роль в том, как развивается карьера игроков. Застрял в эпоху капканов, и голы забивать тяжело. Играешь в искромётные 1980-е, и забивать чуть проще.

Ни Овечкин, ни Хоу не были в комфортных условиях. При Овечкине среднее количество голов за игру в лиге – 5,76. Во времена Хоу этот показатель равнялся 5,7 гола. Им забивать голы было гораздо сложнее, чем некоторым звёздам, чей пик пришёлся на 1980-е, когда в среднем забивалось по 7,6 гола за матч. Недавний взрыв результативности в лиге точно сыграл на руку Овечкину. Сайт Hockey Reference ведёт скорректированную по эпохе статистику, максимально уравнивая условия для игроков разных эпох. Так, скорректированная статистика Хоу даёт ему 925 голов.

Что до Овечкина, то он уже должен считаться величайшим снайпером всех времён, у него 936 скорректированных по эпохе голов, и это ещё не конец. Больше по этому показателю нет ни у кого», — цитирует журналиста The Athletic.

Напомним, Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов лиги за всю историю. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.