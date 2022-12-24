Жамнов объяснил, почему теперь Овечкину будет легче гнаться за рекордом Гретцки

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов считает, что психологическое давление на российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина спадёт после того, как он превзошёл достижение Горди Хоу и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ.
«Я поздравил Сашу, написал ему смс. Овечкин — большой молодец. Главное, чтобы дальше без травм. Сейчас будет чуть полегче идти до рекорда Уэйна Гретцки, очередная планка покорена, осталась последняя. Думаю, давление постепенно будет спадать, нужно бросать и забивать, чуть расслабиться и идти к цели. Повторюсь, главное – без травм. Я ему это как раз написал. А в остальном всё получится. Конечно, сегодня большой день для всего российского спорта», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
- 24 декабря 2022
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