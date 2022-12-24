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Жамнов объяснил, почему теперь Овечкину будет легче гнаться за рекордом Гретцки

Жамнов объяснил, почему теперь Овечкину будет легче гнаться за рекордом Гретцки
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов считает, что психологическое давление на российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина спадёт после того, как он превзошёл достижение Горди Хоу и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ.

«Я поздравил Сашу, написал ему смс. Овечкин — большой молодец. Главное, чтобы дальше без травм. Сейчас будет чуть полегче идти до рекорда Уэйна Гретцки, очередная планка покорена, осталась последняя. Думаю, давление постепенно будет спадать, нужно бросать и забивать, чуть расслабиться и идти к цели. Повторюсь, главное – без травм. Я ему это как раз написал. А в остальном всё получится. Конечно, сегодня большой день для всего российского спорта», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

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