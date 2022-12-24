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Хохлачёв объяснил, что изменилось в «Спартаке» после назначения нового тренера

Хохлачёв объяснил, что изменилось в «Спартаке» после назначения нового тренера
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Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв рассказал, какие изменения произошли в тренировочном процессе и в игре московской команды с приходом нового главного тренера Игоря Гришина.

«Изменения, которые внёс Игорь Гришин, — больше про тактику или про психологию? Я думаю, что вначале речь только про психологию, потому что он только пришёл – и мы начали сразу играть. Постепенно с каждым днём он менял тактический рисунок. Как я сказал, много молодых ребят, которые прошли через «Химик», и, думаю, с его приходом они начали играть лучше», — рассказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне «Спартак» после 42 матчей занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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