Хохлачёв: Кубок с «Авангардом» достался тяжелее, чем со СКА, запомнился лучше дебюта в НХЛ

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв считает, что Кубок Гагарина, завоёванный в составе «Авангарда», достался тяжелее, чем победа в чемпионате в составе санкт-петербургского СКА.

«Самый запоминающийся момент в карьере? Наверное, это Кубок с «Авангардом»… Да, думаю, Кубок с «Авангардом», потому что он достался тяжелее, чем с Питером. Запомнилось даже больше дебюта в НХЛ», — рассказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Форвард в 2017 году становился обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Затем, спустя несколько лет, в сезоне-2020/2021 Хохлачёв выигрывал финальную серию у ЦСКА в составе омского «Авангарда».

Всего на счету нападающего 411 игр в КХЛ, в которых Хохлачёв набрал 253 очка — забросил 101 шайбу и отдал 152 результативные передачи.