«Одно из самых важных событий в карьере». Хохлачёв — об ассисте в финале Востока

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв сообщил, что помнит передачу на Оливера Каски в овертайме седьмого матча финала конференции с «Ак Барсом» в сезоне-2020/2021. Тогда форвард выступал за омский «Авангард», с которым стал обладателем Кубка Гагарина.

«Вспоминаю ли передачу на Каски в финале Востока-2021? Конечно, вспоминаю. У нас была сумасшедшая серия с Казанью. Эта победа в овертайме была очень эмоциональной, мы очень радовались. Вспоминаю этот момент как одно из самых важных событий в карьере», — рассказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

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Всего на счету нападающего 411 игр в КХЛ, в которых Хохлачёв набрал 253 очка — забросил 101 шайбу и отдал 152 результативные передачи.