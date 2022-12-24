На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы. Один гол в матче россиянин забил в ворота голкипера «Виннипега» Давида Риттиха, против которого играл впервые. Овечкин в 90-й раз за карьеру в НХЛ забил вратарю, против которого играл впервые, сообщает пресс-служба лиги. Всего Александр противостоял 192 голкиперам.
Чех стал 166-м вратарём, которому Овечкин забивал в регулярных чемпионатах НХЛ. Больше лишь у Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177).
В текущем сезоне российский нападающий огорчал сразу пятерых вратарей, проводя первый матч против них.
Помимо Риттиха, это Спенсер Мартин («Ванкувер»), Феликс Сандстрём («Филадельфия»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон») и Витек Ванечек («Нью-Джерси»).
- 24 декабря 2022
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