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Washington Post: Овечкин может перевести дух, но ожидания не заканчиваются на втором месте

Washington Post: Овечкин может перевести дух, но ожидания не заканчиваются на втором месте
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Журналист Саманта Пелл считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и это лишь вопрос времени. Напомним, отставание Овечкина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

«Теперь выше Овечкина только одно имя – Великого Уэйна Гретцки, чьи 894 гола когда-то считались недостижимыми. И с учётом того что 37-летний Овечкин с возрастом едва ли сбавляет обороты, вероятно, уже не стоит вопрос, обойдёт ли Восьмёрка легендарного 99-го номера. Вопрос только, когда это случится.

Жена Овечкина Настя и двое его сыновей, Сергей и Илья, присутствовали на трёх последних домашних матчах «Вашингтона», когда у Ови были шансы догнать Хоу, но у него не получалось забить. Сегодня, находясь в центре внимания, Овечкин позаботился о том, чтобы устроить шоу. Сергей с Ильёй после матча пошли в раздевалку команды и позировали для фотографий, держа в руках исторические шайбы папы.

Гол номер 802 позади, и Овечкин может немного перевести дух. Но ожидания не заканчиваются на втором месте в истории», — цитирует журналиста Washington Post.

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