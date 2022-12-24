ЦСКА продлил контракт со шведским защитником Фредриком Классоном
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ЦСКА продлил контракт со шведским защитником Фредриком Классоном, сообщает пресс-служба армейского клуба. Сообщается, что новое соглашение шведского защитника с армейским клубом рассчитано на два года.
В ЦСКА защитник перебрался прошлым летом из системы клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сейчас в активе Классона 40 игр в чемпионате КХЛ и 12 (3+9) очков при показателе полезности «+1». Игрок обороны записал на свой счёт 19 штрафных минут.
Ранее защитник также играл за «Сан-Хосе», «Оттаву», «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». Всего на его счету 170 матчей в НХЛ, в которых он набрал 28 (7+21) очков. В 2012 году вместе со сборной Швеции Классон стал победителем молодёжного чемпионата мира.
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