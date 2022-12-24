Бекстрём: если кто-то и может побить рекорд Гретцки, так это Овечкин. Ему 37, но он машина

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался об историческом дубле российского одноклубника Александра Овечкина, поразившего ворота «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий забил 802 гола в карьере, выйдя на второе место в истории НХЛ по количеству шайб.



«С тех пор, как мы выиграли Кубок, Алекс не сбавлял оборотов. Ему 37 лет, но ничего не изменилось. Он машина. Это естественно. Его бросок не становится слабее. Он до сих пор физически сильный игрок.



Кажется, я сказал это три или четыре года назад: если и есть кто-то, кто может побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ (894 гола), так это Алекс. Он близок к тому, чтобы забить 50 с лишним голов в этом сезоне. У него есть способность забивать, и он до сих пор это делает, так что это впечатляет.



Было бы удивительно увидеть это. Быть частью этого — нечто невероятное, так что, надеюсь, и я приложил руку к этому», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Бекстрём является многолетним партнёром по звену Овечкина. В текущем сезоне шведский нападающий не провёл ни одного матча из-за травмы, полученной в сезоне-2021/2022.