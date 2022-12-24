Валерий Каменский: уверен, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский уверен, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего канадца в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
«Это большой праздник для любителей мирового хоккея, а в особенности для нас. Хочется поздравить и пожелать Александру дальнейших успехов. Пусть он радует нас своими голами. Я не просто верю, а уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Мы будем этого ждать, болеть за него и помогать своей поддержкой», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и обогнал Горди Хоу по голам, забив свою 802-ю шайбу в НХЛ.
- 24 декабря 2022
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