Валерий Каменский: уверен, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский уверен, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего канадца в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

«Это большой праздник для любителей мирового хоккея, а в особенности для нас. Хочется поздравить и пожелать Александру дальнейших успехов. Пусть он радует нас своими голами. Я не просто верю, а уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Мы будем этого ждать, болеть за него и помогать своей поддержкой», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и обогнал Горди Хоу по голам, забив свою 802-ю шайбу в НХЛ.