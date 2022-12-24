Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Каменский: уверен, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Валерий Каменский: уверен, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Комментарии

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский уверен, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Отставание россиянина от лидирующего канадца в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

«Это большой праздник для любителей мирового хоккея, а в особенности для нас. Хочется поздравить и пожелать Александру дальнейших успехов. Пусть он радует нас своими голами. Я не просто верю, а уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Мы будем этого ждать, болеть за него и помогать своей поддержкой», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и обогнал Горди Хоу по голам, забив свою 802-ю шайбу в НХЛ.

Величие не передать словами! Овечкин заколотил дубль и стал вторым снайпером в истории НХЛ Величие не передать словами! Овечкин заколотил дубль и стал вторым снайпером в истории НХЛ
«У меня и так много ненавистников». Почему Кузнецов и Овечкин не хотели забивать этот гол «У меня и так много ненавистников». Почему Кузнецов и Овечкин не хотели забивать этот гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022