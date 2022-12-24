«Подвинься, Мистер хоккей». The Athletic — о достижении Овечкина

Североамериканский портал The Athletic прокомментировал 802-ю шайбу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Российский форвард обошёл Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю и поднялся на чистое второе место.
«Подвинься, Мистер хоккей (Хоу. — Прим. «Чемпионата). Скандирование «Ови!» сегодня раздавалось не раз. Это момент, который Алекс Овечкин и «Кэпиталз» никогда не забудут», — написано в «твиттере» The Athletic.
Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ теперь составляет 92 шайбы.
Всего в текущем сезоне 37-летний россиянин забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач за 36 матчей. «Вашингтон» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 24 декабря 2022
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