Главный тренер московского «Динамо» сказал, сколько молодых игроков может сыграть за клуб

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) рассказал о привлечении молодых хоккеистов к игре за клуб.

«Решения о перестановках в конце второго периода, когда менял местами Рашевского и Скоренова? Логика там была другая – там был крик. И не хотелось бы опускаться до этого – приходилось вытаскивать из игроков дополнительные силы, а перестановки бывают практически в каждой игре.

После дебюта Чернышова говорил о том, что будем и дальше привлекать молодых игроков, но этого до сих пор не случилось? Только сегодня разговаривали на эту тему. Будем заказывать семь маек. Тут не всё так просто, потому что эти майки у нас не готовы. Например, уже сегодня планировали одного из молодых. Сейчас начнём с тренировок. Как я уже сказал, мы отдали список, какие майки готовить, но не буду говорить вслух, чтобы они у нас не расслаблялись. Но вы же знаете нашу молодёжку — там можно и больше, потому что у нас есть кого брать и кому доверять, на ком строить будущее. Всему своё время, но мы потихоньку будем давать им знать, что мы о них помним.

На самом деле Рыков у «Трактора» играл сегодня, Бут давно играл. Эти ребята все вместе находятся в сборной, причём наши игроки занимают там в основном первые два звена, и эти парни, наверное, должны ещё раньше заступить на этот пост, но… Вы знаете, у нас и в молодёжной команде идёт хорошая подготовительная работа, и тренер там хорошо работает, и весь тренерский штаб, и вся команда находится на правильном пути. Они знают, что мы о них помним, и сейчас мы это подтвердим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.