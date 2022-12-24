Кудашов: очень рад за Овечкина. Впереди у него несколько лет, чтобы доделать своё дело

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался про достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в матче с «Виннипег Джетс» (4:1) забросил свою 802-ю шайбу и вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.
«Естественно, каждую последнюю ночь следил за игрой Овечкина. Он вообще мог и раньше это сделать, чтобы не в предыгровой день не спать и просыпаться раньше времени (смеётся).
Вообще мы постоянно находимся на связи и очень рады за него. Я понимаю, как ему на самом деле было тяжело. Такое давление. Сейчас, наверное, как груз с плеч свалился на каком-то определённом этапе. У него впереди есть несколько лет, чтобы доделать своё дело», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 декабря 2022
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