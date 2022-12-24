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Главный тренер «Трактора» оценил дебют забившего гол Сошникова

Главный тренер «Трактора» оценил дебют забившего гол Сошникова
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения от «Динамо» (3:4 ОТ) оценил новичка команды Никиты Сошникова, забившего гол в матче.

«Дебют Сошникова? Он показал игру, которую мы от него ждём. Ни одной тренировки с командой не провёл — вчера вечером к нам присоединился, сегодня сразу попал в состав. Сыграл хорошо.

Калинин в третьем звене? Вынужденная перестановка. Пётр Хохряков приболел и остался в Челябинске. У Сергея есть опыт игры в центре. Было принято решение, что он там сыграет. Просили больше играть с шайбой, чтобы не попадаться на контратаки. Наши требования они выполнили. Сейчас будем смотреть на самочувствие Пети. Если всё будет хорошо, то он присоединится к команде в Магнитогорске. Также посмотрим на состояние всех игроков — и тогда примем решение по составу на следующий матч», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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