Яшкин установил рекорд КХЛ по скорости забрасывания своих первых 100 шайб в лиге

В Санкт-Петербурге проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает на своём льду «Спартак». Идёт второй период, счёт 2:2.

На 13-й минуте первого периода шайбу забросил форвард армейцев Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Александра Никишина. Эта шайба стала юбилейной 100-й за карьеру 29-летнего хоккеиста в КХЛ. Для этого ему понадобилось 176 матчей, тем самым установив рекорд лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На втором месте по скорости достижения 100 шайб — Сергей Мозякин (202 матча), на третьем — Брэндон Боченски (204).

Всего в текущем сезоне до матча со «Спартаком» Яшкин набрал 35 (22+13) очков.