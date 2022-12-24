«Нефтехимик» отыгрался за 31 секунду до конца 3-го периода, но уступил «Торпедо» в ОТ
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало «Нефтехимик». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.
В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
На 12-й минуте третьего периода счёт в матче открыл Артём Михеев с передачи Николая Коваленко. За 31 секунду до конца третьего периода счёт сравнял Энтони Камара.
В овертайме победу хозяевам принёс нападающий Николай Коваленко.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2022, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михеев (Коваленко) – 51:11 (4x5) 1:1 Камара (Хохлов, Митякин) – 59:29 (5x5) 2:1 Коваленко (Сато) – 63:07 (3x3)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Следующий матч «Торпедо» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар» 26 декабря в 19:00 мск. В этот же день «Нефтехимик» отправится в гости к минскому «Динамо».
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