«Нефтехимик» отыгрался за 31 секунду до конца 3-го периода, но уступил «Торпедо» в ОТ

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало «Нефтехимик». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На 12-й минуте третьего периода счёт в матче открыл Артём Михеев с передачи Николая Коваленко. За 31 секунду до конца третьего периода счёт сравнял Энтони Камара.

В овертайме победу хозяевам принёс нападающий Николай Коваленко.

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Следующий матч «Торпедо» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар» 26 декабря в 19:00 мск. В этот же день «Нефтехимик» отправится в гости к минскому «Динамо».