Андрею Разину попала в голову шайба в матче с минским «Динамо»
Поделиться
В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала минское «Динамо». Победу со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) одержали хозяева.
В одном из эпизодов матча главному тренеру череповецкого клуба Андрею Разину после рикошета попала в голову шайба. После попадания часть его лица была заклеена пластырем.
Домашняя победа над минского «Динамо» стала для череповчан второй подряд. После 42 игр «Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции. В активе команды – 42 очка. В следующем матче подопечные Разина сыграют дома с «Витязем» 26 декабря в 19:00 мск.
Новость по теме«Северсталь» дома с крупным счётом обыграла минское «Динамо»
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
20:13
-
19:57
-
19:37
-
19:25
-
19:21
-
19:18
-
18:57
-
18:41
-
18:32
-
18:21
-
18:09
-
18:02
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:13
-
17:10
-
16:57
-
16:38
-
16:27
-
16:22
-
16:07
-
16:00
-
15:54
-
15:35
-
15:25
-
15:10
-
15:05
-
15:05
Партнерский контент