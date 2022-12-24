Андрею Разину попала в голову шайба в матче с минским «Динамо»

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала минское «Динамо». Победу со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) одержали хозяева.

В одном из эпизодов матча главному тренеру череповецкого клуба Андрею Разину после рикошета попала в голову шайба. После попадания часть его лица была заклеена пластырем.

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Домашняя победа над минского «Динамо» стала для череповчан второй подряд. После 42 игр «Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции. В активе команды – 42 очка. В следующем матче подопечные Разина сыграют дома с «Витязем» 26 декабря в 19:00 мск.