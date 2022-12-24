Р. Ротенберг поздравил Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ.

«От всей души поздравляем Александра Овечкина с этим достижением! Саша очень много работает. Мы с ним летом встречались в Новогорске, когда проходили там предсезонные сборы. Он там тренировался, готовился. Мы поговорили. Здесь главное — пожелать ему здоровья, чтобы он смог выйти на первое место в мире. Это серьёзная работа, за каждой шайбой стоит огромный труд. Каждая победа, каждый забитый гол всем даются с большим трудом, и Саша Овечкин — не исключение. Он очень много работает, тренируется, чтобы быть первым в мире. Здесь работа шаг за шагом. Мы пожелаем ему удачи», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.