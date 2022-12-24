Р. Ротенберг поздравил Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ.
«От всей души поздравляем Александра Овечкина с этим достижением! Саша очень много работает. Мы с ним летом встречались в Новогорске, когда проходили там предсезонные сборы. Он там тренировался, готовился. Мы поговорили. Здесь главное — пожелать ему здоровья, чтобы он смог выйти на первое место в мире. Это серьёзная работа, за каждой шайбой стоит огромный труд. Каждая победа, каждый забитый гол всем даются с большим трудом, и Саша Овечкин — не исключение. Он очень много работает, тренируется, чтобы быть первым в мире. Здесь работа шаг за шагом. Мы пожелаем ему удачи», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 24 декабря 2022
-
21:36
-
21:23
-
21:19
-
21:14
-
21:04
-
21:00
-
20:54
-
20:33
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
20:13
-
19:57
-
19:37
-
19:25
-
19:21
-
19:18
-
18:57
-
18:41
-
18:32
-
18:21
-
18:09
-
18:02
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:13
-
17:10
-
16:57