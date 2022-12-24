Ротенберг — о 100-й шайбе Яшкина в КХЛ: мастера Мозякин и Морозов позади

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Спартаком» (4:2) рассказал о 100-й шайбе форварда армейцев Дмитрия Яшкина в КХЛ. Напомним, нападающий установил рекорд по скорости достижения юбилейной 100-й шайбы в лиге. Для этого ему понадобилось 176 матчей.
«Яшкин быстрее всех забил 100 шайб в КХЛ. Такие мастера, как Мозякин, Морозов позади. Это о многом говорит, это очень серьёзное достижение. Всей командой поздравляем Дмитрия, желаем ему удачи, здоровья, чтобы он вышел на новый уровень и ещё быстрее забил следующие 100 шайб», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
На втором месте по скорости достижения 100 шайб Сергей Мозякин (202 матча), на третьем — Брэндон Боченски (204). Алексей Морозов (209) – на четвёртом месте.
- 24 декабря 2022
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