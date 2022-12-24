Разин оценил победу «Северстали» над минским «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победный матч с минским «Динамо» (4:0).
«Все понимали важность игры. Прямой конкурент. Можно сказать, что играли за четыре очка. Ребята молодцы. Забили хорошие голы в большинстве. Третий период выстояли, было много меньшинства. Переловили шайбы на себя. Порадовали болельщиков. Всем спасибо», — приводит слова Разина телеграм-канал «Северстали».
Домашняя победа над минского «Динамо» стала для череповчан второй подряд. После 42 игр «Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции. В активе команды – 42 очка. В следующем матче подопечные Разина сыграют дома с «Витязем» 26 декабря в 19:00 мск.
В матче с «Динамо» Разину шайба после рикошета попала в голову. Тренер череповчан продолжил работу, заклеив место попадания пластырем.
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