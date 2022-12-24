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И.о. главного тренера минского «Динамо»: чтобы забивать, нужно уметь забивать

И.о. главного тренера минского «Динамо»: чтобы забивать, нужно уметь забивать
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Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Павел Перепехин подвёл итог встречи с «Северсталью» (0:4).

«Сегодня матч не сложился для нас. Рассчитывали забрать два очка здесь. К сожалению, наша дисциплина подвела где-то. Не сыграли в меньшинстве так, как надо было. Большинство у нас растворилось. В целом, команда старалась, много моментов создала. Где-то владели преимуществом, но опять не смогли реализовать свои моменты.

Одна шайба в трёх матчах после перерыва, что случилось с реализацией? Чтобы забивать, нужно уметь забивать. Пытаемся всё делать для этого. Может быть, где-то невезение. Думаю, голы придут», — приводит слова Перепехина телеграм-канал «Северстали».

После поражения минчане занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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