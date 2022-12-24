Гришин: СКА – лидер нашего хоккея, с ними хочется сыграть хорошо, интересно и удачно

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение от СКА (2:4).
«Игра была интересная и обоюдоострая – СКА имел преимущество, поэтому победил сильнейший на сегодняшний день. Проиграть, конечно, очень обидно – но нельзя сопернику такого высокого уровня давать такое большое количество минут игры в большинстве. Конечно, они реализуют эти моменты, нам приходилось тяжело – с другой стороны, это же соперник заставлял нас удаляться, так что всё по заслугам.
Конечно, СКА – это лидер нашего хоккея, поэтому хочется против них сыграть хорошо, интересно и удачно. Могло сложиться иначе, в начале третьего периода был момент у Савикова, оказался один перед воротами – если бы реализовали, игра могла пойти по-другому, потом сразу удаление и пропущенный гол. Затем ещё наша бригада видеотренеров сработала хорошо, как и в предыдущем матче. Соперник пошёл вперёд, стал нас поддавливать в третьем периоде – мы немного устали, стали нарушать правила и за счёт этого СКА довёл игру до победы», — цитирует Гришина сайт «Спартака».
После поражения «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 46 очков.
- 24 декабря 2022
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