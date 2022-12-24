Вайсфельд: если «Трактор» не попадёт в плей-офф — это будет главной неожиданностью сезона

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил игру челябинского «Трактора» после паузы.

«Пока непонятно, как команда поработала во время паузы в чемпионате. После неё уже обыграна «Сибирь» и, может быть, далее последует длительная серия побед. Пока это никто предсказать не в силах. Мне лично до конца не верится, что с таким составом команда не попадёт в плей-офф, но если так произойдёт, это будет самая большая неожиданность сезона», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.

Челябинский клуб в сегодняшнем матче с московским «Динамо» уступил в овертайме 3:4. После этой встречи «Трактор» располагается на предпоследнем, 10 месте в турнирной таблице Восточной конфернеции Континентальной хоккейной лиги.