Хоккеист умер, потеряв сознание на льду во время матча в Москве

В Москве хоккеист скончался после потери сознания во время матча любительских команд, сообщает «РЕН ТВ».

Инцидент произошёл на ледовой арене на улице Яблочкова, где встречались команды «Арсенал III» и «Jersey 53». 45-летнему игроку стало плохо и он упал на лёд. Несмотря на усилия медиков, он скончался по дороге в больницу.

Ранее, российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков ушёл из жизни в возрасте 18 лет. Канадская полиция сообщила, что Казбеков погиб, выпав из окна. Абакар был воспитанником подольского хоккея.