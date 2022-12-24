Тренер «Торпедо» Ларионов: ментальность игроков и командный дух помогли нам забить гол

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) и объяснил, что помешало забить его команде в сегодняшнем матче.

«Понимали, что сегодня для Андрея Тихомирова (голкипер «Нефтехимика», который играл за «Торпедо» до перехода в Нижнекамск. — Прим. «Чемпионата) будет особенный матч, и он провёл его ярко. Дал «Нефтехимику» шанс спасти игру. Но в овертайме мы оказались удачливее. Мы были очень недовольны тем, что в первом периоде мы нанесли всего пять бросков. Это впервые в сезоне. Но продолжили делать своё дело. И ментальность игроков, и командный дух помогли нам не только выстоять в меньшинстве, но и забросить шайбу.

Сегодня неплохо играли в позиционной атаке. Однако, игра по периметру красиво смотрится для болельщиков, но должна завершаться броском. Идёт контроль шайбы, но необходимо обострять. Мы никак не могли довести шайбу до ворот. Сейчас многие играют в своей зоне очень глубоко и линия броска, как правило, закрыта. Здесь нужно исполнительное мастерство хоккеиста, чтобы нанести быстрый бросок. Поэтому мы можем быть довольны победой, но видим, где можно улучшить игру.

Марку Марину дали небольшую паузу, а Игорь Ларионов-младший выбыл на 10-14 дней. По поводу новых игроков, можно сказать, что не видим кто может усилить нашу команду, но можно сказать, что и не ищем. Мы не сторонники брать кого попало», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

Следующий матч «Торпедо» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар». Игра начнётся 26 декабря в 19:00 мск.