Кузнецов: может, Ови и забил в пустые ворота, но наши фанаты заслужили стать частью этого

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал исторический гол своего одноклубника Александра Овечкина. Капитан «столичных» забросил шайбу в пустые ворота «Виннипег Джетс» и вышел на второе место в истории НХЛ по количеству шайб.
«Не знаю, думаю, приятно, что это произошло на глазах у родной публики. Возможно, это всего лишь гол в пустые ворота, но в то же время я рад, что это произошло на нашей арене. Наши фанаты заслуживают того, чтобы быть частью этого», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
- 24 декабря 2022
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