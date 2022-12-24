Овечкин рассказал о реакции на поздравление с 802-й шайбой от всей команды «Виннипега»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей реакции на поздравление от всей команды «Виннипег Джетс» после достижения россиянином второго места в списке лучших снайперов НХЛ.

«Ожидал ли я, что «Виннипег» поздравит меня всей командой? Нет, я не думал, что команда останется на льду. Это уважение к другим ребятам, которые играют. Это история. Мне было очень приятно», — заявил Овечкин после матча.

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В сегодняшнем матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 забитыми шайбами. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

Всего в текущем сезоне 37-летний россиянин забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач за 36 матчей. «Вашингтон» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.