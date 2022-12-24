Защитник «Вашингтона» Карлсон выписан из больницы после попадания шайбы в голову

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон выписан из больницы после попадания шайбы в голову, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

Отмечается, что 32-летний игрок обороны остаётся под наблюдением медицинского персонала команды. Он выбыл на неопределённый срок.

Напомним, в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1) Карлсон получил травму. В одном из эпизодов шайба попала Карлсону в голову. После этого инцидента защитник был доставлен в больницу.

Джон в нынешнем сезоне сыграл 30 матчей за клуб, в которых забросил восемь шайб и сделал 13 результативных передач.

Ранее капитан «столичных» Александр Овечкин, забивший в этом матче 802-й гол в карьере, прокомментировал травму Карлсона.