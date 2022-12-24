Алтыбармакян оценил систему СКА после дебюта за армейский клуб

Нападающий СКА Андрей Алтыбармакян оценил систему армейцев после дебюта в матче со «Спартаком» (4:2).
«Сколько времени удалось потренироваться с сегодняшними партнёрами по звену? Была только одна тренировка. Сегодня не было раскатки, так как матч ранний. Один раз покатались и сразу в бой.
Схема игры сильно поменялась по сравнению с «Сочи»? Конечно! Чуть-чуть другая система, но в принципе знакомая. Знал, чего здесь требуют. СКА играет в активный хоккей, никто не откатывается, не сваливается, не ждёт раскатов. Сразу выходят из-за ворот и бегут вперёд и заставляют соперника выходить из-за ворот. Чем больше мы будем нагнетать, тем больше ошибок они будут делать. Играем в активный хоккей – все ребята здесь могут отобрать, убежать и забить. Есть отличия», — цитирует Алтыбармакяна сайт СКА.
На счету Алтыбармакяна в текущем сезоне КХЛ 16 (6+10) очков в 38 матчах за «Сочи» при показателе полезности «-17». В сегодняшнем матче за СКА Андрей результативными действиями не отметился.
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