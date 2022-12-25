Российского хоккеиста клуба лиги Онтарио Казбекова похоронили в Торонто

Заур Казбеков, отец погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова сообщил, что похороны спортсмена состоялись в Торонто, а не в Дагестане, как планировалось изначально.



«Мы похоронили Абакара в Торонто, 22 декабря. Перевозить его в Дагестан было бы слишком долго — праздники в Канаде (Рождество), оформление всех необходимых документов. Хочу отметить, что представители нашего консульства очень меня поддержали.



Но оформление бумаг в Канаде затянулось, а по исламским обрядам тело надо было предать земле как можно быстрее. И семья дала мне добро на то, чтобы похоронить Абакара в Торонто», — приводит слова Заура Казбекова «РИА Новости».



Напомним, в субботу, 17 декабря, стало известно о смерти российского форварда клуба лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакара Казбекова. 18-летний хоккеист был воспитанником подольского хоккея.