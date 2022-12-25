Овечкин обогнал Гретцки по среднему количеству голов среди игроков, сыгравших 920+ матчей
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место в истории Национальной хоккейной лиги по среднему количеству голов, сообщает StatsCentre в «Твиттере».
У 37-летнего капитана «столичных» этот показатель равен 0,61 шайбы за встречу (802 гола в 1310 матчах). У Уэйна Гретцки, занимающего второе место, — 0,60 (894 шайбы в 1487 встречах). В топ-7 также попали Бретт Халл (0,58: 741 гол в 1259 матчах), Бобби Халл (0,56: 610 шайб в 1063 встречах), Фил Эспозито (0,56: 717 голов в 1282 матчах), Морис Ришар (0,56: 544 шайбы в 978 встречах) и Марсель Дионн (0,54: 731 гол в 1348 матчах).
Отметим, что в статистике учитывались только игроки, проведшие не менее 920 матчей в НХЛ.
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