Вайсфельд о найме генменеджеров КХЛ: главное, чтобы был свой, о результате думают потом

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением, как на руководящие должности в клубах КХЛ подбираются люди, которые впоследствии принимают неоднозначные решения, идущие вразрез с интересами клуба, который они представляют.
«Ответ на этот вопрос довольно прост. Потому что уровень профессионализма сейчас не имеет решающего значения. Главное – лояльность, «свой-чужой». А результат… Об этом думают только потом. По профессиональному же принципу кадры сейчас подбираются крайне редко. Могу ошибаться, но из моей практики у меня сложилось такое впечатление. Как было во времена, когда я сам работал генменеджером? Когда меня брали на работу в Екатеринбург, я абсолютно не был знаком с руководителями клуба. Они провели мониторинг рынка, повстречались с несколькими кандидатами и остановили выбор на мне. Но это, скорее, исключение из правил», — цитирует Вайсфельда BetOn.
Отметим, что бывшему генеральному менеджеру «Авангарда» Алексею Волкову предъявляли претензии по поводу комплектования команды на сезон, в том числе у руководства омского клуба имелись вопросы по назначению главным тренером клуба Дмитрия Рябыкина.
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