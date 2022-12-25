Антипов: Овечкин всегда был лидером на площадке, но в жизни оставался простым парнем

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина со вторым местом в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги и сообщил, что о его великом будущем было известно, когда ещё россиянину было 17 лет.
«Это величайшее достижение в истории хоккея. Я, как и все россияне, горжусь, что это сделал именно наш земляк. Александр поистине великий игрок. Он побил массу рекордов. Уверен, впереди ещё один, самый главный. Саша всегда был лидером и суперзвездой на площадке, но в жизни оставался простым парнем, с которым легко общаться. Когда Овечкину было 17 лет, уже было видно, что он будет бить рекорды», — цитирует Антипова «РБ Спорт».
Напомним, Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и обогнал Горди Хоу по голам, забив свою 802-ю шайбу в НХЛ.
- 25 декабря 2022
-
10:45
-
10:17
-
09:34
-
08:56
-
08:18
-
08:00
-
02:56
-
01:40
- 24 декабря 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:26
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:40
-
22:21
-
22:01
-
21:48
-
21:36
-
21:23
-
21:19
-
21:14
-
21:04
-
21:00
-
20:54
-
20:33
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
20:13
-
19:57
-
19:37
-
19:25
-
19:21
-
19:18