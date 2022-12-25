Антипов: Овечкин всегда был лидером на площадке, но в жизни оставался простым парнем

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина со вторым местом в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги и сообщил, что о его великом будущем было известно, когда ещё россиянину было 17 лет.

«Это величайшее достижение в истории хоккея. Я, как и все россияне, горжусь, что это сделал именно наш земляк. Александр поистине великий игрок. Он побил массу рекордов. Уверен, впереди ещё один, самый главный. Саша всегда был лидером и суперзвездой на площадке, но в жизни оставался простым парнем, с которым легко общаться. Когда Овечкину было 17 лет, уже было видно, что он будет бить рекорды», — цитирует Антипова «РБ Спорт».

Напомним, Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и обогнал Горди Хоу по голам, забив свою 802-ю шайбу в НХЛ.