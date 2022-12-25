Нападающий СКА Хуснутдинов рассказал о своём самом необычном прозвище в карьере

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов объяснил, почему его в команде называют мушкетёром.

«Обычно в командах меня называли по имени или сокращённо просто Мара. Особенных прозвищ до этого не было, а тут бац – и Д’Артаньян! Посмотрел в зеркало: и действительно, что‑то есть. Волосы длинные, усы с бородкой отрастил. И вправду похож на мушкетёра. Так что, пожалуй, это самое необычное прозвище в моей карьере. В команде меня в основном по имени называют, но порой в шутку вспоминают, что я мушкетёр Д’Артаньян», – цитирует Хуснутдинова официальный сайт СКА.

20-летний нападающий в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 42 матча, в которых набрал 23 очка — забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач.