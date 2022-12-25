Козун — о первом матче после травмы: это было тяжело. Буду работать, чтобы набрать форму

Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун поделился эмоциями от возвращения после травмы в матче с «Северсталью» (0:4). Канадский форвард не играл с начала октября из-за травмы и провёл всего лишь 16-й матч в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.



«Тяжело ли было играть после длительного перерыва? Да, это было тяжело. Всё-таки у меня долго не было игровой практики. Хотел вернуться как можно быстрее, чтобы помочь команде. Я отдал все силы в этой игре. Первой игре после длительной паузы. Сезон уже в разгаре, мне придётся улучшать кондиции маленькими шажками. Мало времени на это, но я буду работать изо всех сил, чтобы набрать свою прежнюю физическую форму.



Какое моё настроение перед последней домашней серией в этом году? Сейчас каждая игра имеет такую же цену, как и в плей-офф. Мы как команда понимаем ответственность. Лидеры должны показать пример. У нас было достаточно матчей, чтобы ребята поняли, каковы их роли и что надо делать. Надо набирать очки в следующих матчах», – приводит слова Козуна официальный сайт «зубров».

В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 16 матчей, в которых набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Показатель полезности составил «-7».

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