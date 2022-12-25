Экс-вратарь «Койотс» о лучшем голе Овечкина: даже Гретцки был ошарашен и не мог поверить

Бывший вратарь «Финикс Койотс» Брайан Буше высказался о реакции фанатов и Уэйна Гретцки на лучший гол в карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В январе 2006 года форвард «столичных» поразил ворота «койотов» после того, как, совершив сольный проход, потерял равновесие, но уже лёжа извернулся и пробросил шайбу мимо вратаря. Тогда Гретцки был главным тренером «Финикса».
«Когда он забил, фанаты недоумевали. Думаю, люди просто не могли поверить в это. Вы можете услышать что-то вроде придыхания, когда они смотрели повтор. Когда фанаты увидели его, то поняли, насколько поразительным этот гол был.
Гретцки — это парень, который забил столько важных голов за карьеру. И многие попали в хайлайты. Думаю, даже он был ошарашен и не мог поверить в то, что только что увидел. Я уверен, что он не был особо рад этому голу, тому, как мы оборонялись, играли, моей игре. Но, думаю, как человек, который сделал много великого в своей карьере, Уэйн мог оценить величие этой шайбы», — приводит слова Буше YouTube-канал Sportsnet.
Посмотреть видео можно на сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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