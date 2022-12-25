Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карлсон — об Овечкине: я играю с парнем, который превосходит людей из учебников по истории

Карлсон — об Овечкине: я играю с парнем, который превосходит людей из учебников по истории
Комментарии

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о продвижении капитана «столичных» Александра Овечкина по списку лучших снайперов НХЛ.

«Семь или восемь лет назад никто даже не говорил об этом, хотя он явно двигался в том же направлении, что и сейчас. Сейчас же это переросло из «Может быть, не исключено» в «Чёрт возьми, это произойдёт очень скоро». Ты 13 лет играешь с парнем, который превосходит этих людей из учебников по истории, и это очень крутое ощущение», — приводит слова Карлсона The Washington Post.

В матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 заброшенными шайбами. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

Новость по теме
Овечкин рассказал о реакции на поздравление с 802-й шайбой от всей команды «Виннипега»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022