Карлсон — об Овечкине: я играю с парнем, который превосходит людей из учебников по истории

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о продвижении капитана «столичных» Александра Овечкина по списку лучших снайперов НХЛ.

«Семь или восемь лет назад никто даже не говорил об этом, хотя он явно двигался в том же направлении, что и сейчас. Сейчас же это переросло из «Может быть, не исключено» в «Чёрт возьми, это произойдёт очень скоро». Ты 13 лет играешь с парнем, который превосходит этих людей из учебников по истории, и это очень крутое ощущение», — приводит слова Карлсона The Washington Post.

В матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 заброшенными шайбами. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.