Карлсон — об Овечкине: я играю с парнем, который превосходит людей из учебников по истории
Поделиться
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о продвижении капитана «столичных» Александра Овечкина по списку лучших снайперов НХЛ.
«Семь или восемь лет назад никто даже не говорил об этом, хотя он явно двигался в том же направлении, что и сейчас. Сейчас же это переросло из «Может быть, не исключено» в «Чёрт возьми, это произойдёт очень скоро». Ты 13 лет играешь с парнем, который превосходит этих людей из учебников по истории, и это очень крутое ощущение», — приводит слова Карлсона The Washington Post.
В матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 заброшенными шайбами. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
17:15
-
16:50
-
16:29
-
16:22
-
16:09
-
15:47
-
15:02
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
12:56
-
12:30
-
12:02
-
11:25
-
10:45
-
10:17
-
09:34
-
08:56
-
08:18
-
08:00
-
02:56
-
01:40
- 24 декабря 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:26
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:40
-
22:21
-
22:01
-
21:48
-
21:36
-
21:23
-
21:19
Партнерский контент