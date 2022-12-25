«Торпедо» продлило контракт с 19-летним защитником Ивановым

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с защитником Глебом Ивановым, сообщает официальный сайт нижегородцев.

Соглашение с 19-летним игроком обороны рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Иванов является воспитанником московского «Динамо». У игрока есть опыт игры в Канаде в Западной хоккейной лиге за клуб «Медисин Хат Тайгерс». За команду хоккеист в сезоне-2021/2022 сыграл 48 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-28».

В текущем сезоне за «Торпедо» Глеб провёл 33 матча, в которых набрал 2 (0+2) очка с показателем полезности «-7». Также в сезоне-2022/2023 19-летний хоккеист сыграл три матча за клуб МХЛ «Чайка».

Иванов является серебряным призёром юношеского чемпионата мира 2021 года.