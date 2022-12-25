Чешский экс-одноклубник Овечкина: для меня он — лучший снайпер в истории НХЛ

Бывший одноклубник капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина голкипер Томаш Вокоун рассказал об игре 37-летнего форварда. Вратарь играл за «столичных» в сезоне-2011/2012.

«Овечкину не только сложно забивать голы, но и оставаться на льду без травм и каких-либо проблем. Он сейчас, наверное, последний игрок, кто может побить рекорд Гретцки. Не думаю, что в ближайшее время кто-то сможет приблизиться к этим достижениям.

Сегодня вратари играют лучше. Забивать голы сейчас в несколько раз сложнее, чем это было в 80-х и 90-х, когда вратари не были на таком высоком уровне, как сейчас. Даже тренировки и клюшки были хуже. Теперь технология клюшек значительно помогает повысить жёсткость броска. Для меня Ови — лучший снайпер в истории, прирождённый снайпер.

Когда у него была возможность встретить игрока силовым приёмом, он это делал. Вспомните хит на Ягре на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Это не было чем-то грязным. Он просто оказался в нужном месте в нужное время. Из-за габаритов Яромира силовой получился очень эффектным, но в то время в НХЛ он делал много подобных хитов, и всегда с опущенными руками. И это то, что мне в нём нравится. Он никогда не был грязным игроком. Овечкин за свою карьеру всегда играл жёстко, но чисто.

Овечкин уникален с самого начала. Его способность забивать голы, точность и твёрдость броска были на одном уровне с Бреттом Халлом, но Ови был намного мобильнее и быстрее. Александр способен забить гол даже с позиции, с которой другому игроку это сделать было бы невозможно», — цитирует Вокоуна Sport.cz.

В матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 заброшенными шайбами. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.