Юрий Новиков: Овечкин раздвинул рамки человеческих сил

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о выходе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в НХЛ.
«Дело не в рекорде Овечкина. Дело в том, что он раздвинул рамки человеческих сил. То же самое делают лидеры других видов спорта – лёгкой атлетики, тенниса, например. Просто хоккей гораздо больше на виду.
Месси разве не великий? Звёзды культуры и спорта нужны не для того, чтобы ими любоваться, а чтобы кто-то к ним тянулся и пытался их обойти. Вот в чём ценность этих сфер. Всё это отличает нас как землян, как людей», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
В матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 заброшенными шайбами. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
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