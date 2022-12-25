Александр Самедов: думаю, Овечкин вернётся в Россию после НХЛ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал о 802-й шайбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и предположил, что хоккеист вернётся завершать карьеру в Россию.
«Слежу за рекордом Овечкина? Конечно. В целом слежу за НХЛ. Знаю, что Александр побил рекорд Горди Хоу.
Его можно считать главным спортсменом России XXI века? Думаю, что можно. У нас есть большое количество больших спортсменов, но Александр – это легенда, выдающийся мастер, и дай бог, чтобы он догнал Гретцки и перегнал его. Все будут этого ждать, и пусть у него всё получится.
Ожидаю, что под самый конец карьеры Овечкин вернётся в КХЛ? Я думаю, так и будет. Думаю, что после окончания своего контракта он захочет отыграть сезон в «Динамо». Мне кажется, все этого хотят, и, наверное, он сам хочет закончить там, где он начинал. Посмотрим, как произойдёт. Всё-таки у него ещё долгий контракт с «Вашингтоном», так что пусть радует нас ещё в НХЛ», — приводит слова Самедова «Спорт день за днём».
Всего в текущем сезоне 37-летний россиянин забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач за 36 матчей. «Вашингтон» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 25 декабря 2022
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